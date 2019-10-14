منتخب بتسوانا يستعين بطبيب منتخب مصر للشباب

قام منتخب بتسوانا بالاستعانة بطبيب منتخب مصر للشباب وليد منظور، ليتواجد مع بعثة المنتخب. المنتخب. ولجأ المنتخب البتسواني لخدمات طبيب منتخب الشباب المصري، لعدم إصطحابهم طبيبهم الخاص. الشباب المصري، لعدم إصطحابهم طبيبهم الخاص. وتستعد بتسوانا لمواجهة منتخب مصر الأول، وديًا بعد قليل على ملعب برج العرب.

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