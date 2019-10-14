الأهلي يفوز على الإعلاميين وديًا

حقق فريق الأهلي الفوز على حساب الإعلاميين بهدف نظيف، اليوم الاثنين، في تجربة ودية أقيمت عل ملعب مختار التتش. ملعب مختار التتش. فاز الأهلي بهدف سجله المغربي وليد أزارو وألغى الحكم هدفا ثانيا لأزارو بداعي التسلل وأضاع صالح جمعة ضربة جزاء. هدفا ثانيا لأزارو بداعي التسلل وأضاع صالح جمعة ضربة جزاء. ويستعد الأهلي لمواجهة القمة ضد الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري بالجولة الرابعة للدوري.

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