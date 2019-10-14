طبيب الإسماعيلي يكشف عن الحالة الصحية لثنائي الفريق

كشف الدكتور أكرم عبدالعزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى عن الحالة الصحية لثنائي الفريق إبراهيم أبو اليزيد ومحمد صادق.
وقال عبدالعزيز إن محمد صادق جناح الفريق يعانى من التهاب فى العضلةالخلفية على خلفية مشاركته ضمن صفوف المنتخب الأوليمبى فى ودية جنوب أفريقيا، وأن نسبة لحاقه بمباراة حرس الحدود ضعيفة حيث سيخضع لبرنامج تأهيلى مكثف من أجل استعادة جاهزيته فى أسرع وقت".
وعن موقف إبراهيم أبواليزيد مدافع الفريق أوضح عبدالعزيز: "اللاعب لن يلحق بالمباراة ويحتاج لأسبوع على أقصى تقدير قبل المشاركة بالتدريبات الجماعية".
ويستضيف الإسماعيلى نظيره حرس الحدود يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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