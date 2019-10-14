بث مباشر .. مشاهدة مباراة مصر وبتسوانا الودية

ننقل لكم محبي موقع الوفد بث مباشر مباراة مصر وبتسوانا في مباراة ودية ، حيث يخوض المنتخب المصري المباراة الأولي له بقيادة المدير الفني حسام البدري عندما يلتقي نظيره البوتسواني وذلك في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة التاسعة مساءا بتوقيت أبو ظبي . بقيادة المدير الفني حسام البدري عندما يلتقي نظيره البوتسواني وذلك في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة التاسعة مساءا بتوقيت أبو ظبي . وتقام المباراة علي أرضية ملعب استاد برج العرب بالاسكندرية وننقل لكم خدمة مشاهدة مباراة مصر وبتسوانا بث مباشر

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