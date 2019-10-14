طائرة آنسات الزمالك يهزمن أصحاب الجياد في الدوري

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة لآنسات نادي الزمالك علي فريق أصحاب الجياد 3- صفر في بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي فى اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الاثنين بصالة نادي الزمالك. صفر في بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي فى اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الاثنين بصالة نادي الزمالك. ويواجه الفريق في مباراته المقبلة هليوبوليس مساء يوم الجمعة المقبل.

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