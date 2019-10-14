قرر الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الإسماعيلي تصعيد ثنائي الفريق 99 للفريق عقب تألقهم أمس أمام الزمالك في المباراة التي انتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدف بدوري الجمهورية. انتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدف بدوري الجمهورية. وقام يسيتش بتصعيد الثنائي محمود عبدالله الجناح الدولى وعبدالرحمن صلاح حارس المرمى لصفوف فريقه. وعبدالرحمن صلاح حارس المرمى لصفوف فريقه. وشارك لاعبا فريق 99 فى مران الفريق الأول مساء اليوم ، ضمن برنامج الإعداد لمواجهة حرس الحدود يوم الجمعة المقبل لحساب الجولة الرابعة من عمر الدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميودراج يسيتش يصعد ثنائي الإسماعيلي 99 للفريق الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.