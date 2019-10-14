قرر الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الإسماعيلي تصعيد ثنائي الفريق 99 للفريق عقب تألقهم أمس أمام الزمالك في المباراة التيانتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدف بدوري الجمهورية.
وقام يسيتش بتصعيد الثنائي محمود عبدالله الجناح الدولىوعبدالرحمن صلاح حارس المرمى لصفوف فريقه.
وشارك لاعبا فريق 99 فى مران الفريق الأول مساء اليوم ، ضمن برنامج الإعداد لمواجهة حرس الحدود يوم الجمعة المقبل لحساب الجولة الرابعة من عمر الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر ميودراج يسيتش يصعد ثنائي الإسماعيلي 99 للفريق الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.