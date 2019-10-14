مرتضى منصور: لديّ مواهب، أما الخطيب موهبته في قدمه فقط!

قلل رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” من شأن رئيس النادي الأهلي “محمود الخطيب” في تفاعل جديد منه على الكلمة التي كان قد ألقاها الخطيب في حفل تسليم لاعبي الأهلي لدرع الدوري المصري الممتاز عن موسم 2019/2018 بفندق الماريوت وسط القاهرة يوم الخميس الماضي، والتي قال خلالها بأنه يترفع عن الرد على الإساءة، ويرفض النزول إلى مستوى كل مَن يتهجم عليه، في إشارة واضحة إلى مرتضى منصور الذي لا يكف عن مهاجمة رموز الأهلي وفي مقدمتهم “الخطيب”.

وقال مرتضى منصور في حديثه مع برنامج الزمالك اليوم، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، إن هناك مَن يمتلك موهبة في القدم مثل الخطيب، ولكن الموهبة الحقيقية في العقل، وهذا ما يمتاز هو به عن الخطيب.

وأضاف “لديّ تاريخ طويل في عالم المحاماة، كنت أصغر شخص في تاريخ مصر يؤلف كتابًا في القانون، وكنت برلماني منذ بداية التسعينيات ولا زلت، لهذا أُحذر أي مسؤول من النادي الأهلي يُفكر في التطاول عليّ، لن أسكت له، وإلا أستقيل وأجلس في بيتي، أنا لست محام صغير، لست محام سلم، أنا لي اسم في البلد، ولست سياسي صغير”.

وأشار مرتضى منصور إلى أنه كان أول شخص يكشف للشعب المصري حقيقة المقاول المصري الهارب في إسبانيا “محمد علي” والذي يدعو منذ فترة لقيام ثورة ضد النظام الحاكم والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وختم حديثه “كنت أول شخص يكشف لمصر كلها حقيقة محمد علي، لهذا أنا على قناعة تامة بكل ما أقول وكلامي دائمًا ما يُصيب، ولهذا لم يستطع الأهلي إظهار عقد محمود كهربا، أنا لا أخاف من أي شخص، وأهلاً بك يا خطيب في ملعبي”.

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تجدر الإشارة إلى أن ميزانية النادي الأهلي تفوق الزمالك بأضعاف مضعفة، ولم يواجه النادي أية مشكلات فيما يخص تسديد رواتب لاعبيه السنوية مثلما يحدث في نادي الزمالك، لا سيما بعد رحيل تركي آل الشيخ عن دعم الزمالك.

كما أن محمود الخطيب تواجد مع الأهلي في كأس العالم للأندية عام 2005 كرئيس لبعثة الفريق أثناء فترة توليه منصب نائب الرئيس حسن حمدي.

وتُوج محمود الخطيب بلقبين لدوري أبطال أفريقيا كلاعب مع الأهلي عامي 1982 و1987، وفاز بلقب كأس أمم أفريقيا مع منتخب مصر عام 1986، وعدد من ألقاب الدوري المحلي وكأس مصر وكأس الكؤوس الأفريقية.

وبعدما فاز بالانتخابات الرئاسية للنادي الأهلي نهاية عام 2017، تُوج الأهلي بلقبين للدوري المصري وكأس مصر وكأسين للسوبر المصري، بالإضافة إلى بلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018.