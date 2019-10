اونلاين | أونلاين NOW: مشاهدة مباراة مصر وبتسوانا بث مباشر TIME ON SPORT يلا شوت KOOORA رابط ماتش الريال NOW PLUS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أونلاين NOW: مشاهدة مباراة مصر وبتسوانا بث مباشر TIME ON SPORT يلا شوت KOOORA رابط ماتش الريال NOW PLUS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة ستار تابع البث المباشر لمباراة منتخب مصر بقيادة مدربه حسام البدري مع منتخب بوتسوانا والتي ستقام اليوم الاثنين 14 أكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن الاستعدادات خلال التوقف الدولي خلال الشهر الحالي للمنتخبات YALA SHOOOT PLUS، ويسعى الفراعنة لتحقيق انتصار هام في بداية حسام البدري مع المنتخب الوطني KOORA ONLINE. يلا شوت بلس واختار حسام البدري قائمة منتخب مصر الأولى له منذ بداية مسيرته كمدرب مع الفراعنة GOAL KOORA، ويأتي القائمة التي اختارها المدرب كالتالي :- حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد عواد – محمد بسام. خط الدفاع: رجب بكار – أحمد فتحي – محمود علاء – باهر المحمدي – أحمد حجازي - أيمن أشرف – عبدالله جمعة – محمد حمدي. Advertisements خط الوسط: طارق حامد – عمرو السولية – حمدي فتحي – عبدالله السعيد – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – عمر جابر - محمود حسن "تريزيجيه" - محمد النني. خط الهجوم: حسام حسن – عمر السعيد - أحمد حسن "كوكا". جول كورة وستذاع المباراة بين منتخب مصر ومنتخب بوتسوانا على قناتي أون سبورت وتايم سبورت عبر قمر النايل سات وذلك قبل الاستعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم المقبلة COOL KOORA، ومن المنتظر أن يدخل منتخب مصر المباراة بقوة في قيادة حسام البدري مدرب الفريق YALA KOORA. يلا كورة ويستعد منتخب بوتسوانا لإحراج منتخب مصر على ملعب برج العرب بالإسكندرية امام جماهير الفراعنة بعد أداء منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية الماضية 2019 بالخسارة أمام منتخب جنوب افريقيا بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور ال16 من البطولة KOORA LIVE.

Advertisements