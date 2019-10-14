اونلاين | مشاهدة مباراة مصر وبتسوانا بث مباشر الآن عبرON SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة مصر وبتسوانا بث مباشر الآن عبرON SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة البث المباشر لمباراة منتخب مصر مع منتخب بوتسوانا في المواجهة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية في إطار الاستعدادات للمنتخبات خلال التوقف الدولي الحالي KOORA ONLINE وستكون تلك المواجهة صعبة بين الفريقين من أجل الاستعداد لمواجهات تصفيات كاس الامم الافريقيه وكأس العالم المقبل.

كورة جول ويرغب منتخب مصر تحت قيادة مدربه الجديد حسام البدري في تقديم مباريات مميزة YALA KOORA من أجل الاستعداد الجيد للمباريات الرسمية مع الفراعنة بعد الأداء المخيب الذي قدمه الفريق في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة مع مدرب الأوروجوياني خافيير اجييري والخروج من دور ال16 أمام منتخب جنوب افريقيا على ستاد القاهرة الدولي GOAL KOORA.

يلا شوت حصري ويغيب اللاعب الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول عن هذا المعسكر بسبب الإجهاد كما أشار المدرب حسام البدري في المؤتمر الصحفي الاخير KOORA LIVE، وذلك قبل تعرضه للإصابة خلال مباراة فريق ليفربول مع فريق ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز YALA SHOOOT PLUS.

كورة ستار ولم ينجح منتخب مصر في إقامة معسكر خلال التوقف الدولي السابق في شهر سبتمبر قبل التعاقد مع حسام البدري كمدرب للفراعنة وسيكون محمد بركات مدير الكرة بالمنتخب KOORA LIVE، ويرغب البدري في تعويض الفشل الذي حققه مع المنتخب الأوليمبي والوصول لمنتخب مصر إلى كأس العالم والفوز ببطولة الأمم الأفريقية الغائبة منذ 9 سنوات عن مصر COOL KOORA.