اونلاين | يلا شوت ON SPORT مشاهدة مباراة مصر وبتسوانا بث مباشرKORA LIVE كورة جولII7SRY يلا كورة رابط ماتش مصر NOW

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يستهل منتخب مصر مبارياته التجريبية تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري عندما يستضيف نظيره البوتسواني مساء الإثنين على ملعب الجيش ببرج العرب بصافرة الدولي إبراهيم نور الدين، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة KOORA LIVE.

YALLA SHOOT تعد مباراة مصر وبوتسوانا هي المباراة الأولي للمنتخب الوطني منذ لقاء جنوب أفريقيا في ختام مشواره بنهائيات كأس الأمم الأفريقية والذي أقيم في السادس من يوليو الماضي التي خسرها (0 – 1) في ثمن النهائي تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري, KOORA GOAL.

KOORA STAR موعد مباراة مصر وبتسوانا الودية

يستضيف ستاد برج العرب بالأسكندرية مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب بتسوانا فى تمام السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة ، الثامنة مساءاً بتوقيت السعودية والتاسعة مساءاً بتوقيت الإمارات والخامسة مساءاً بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Koora Goal.

KOORA LIVE القنوات الناقلة لمباراة مصر وبتسوانا

يستضيف ستاد برج العرب بالأسكندرية مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب بتسوانا فى تمام السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة ، الثامنة مساءاً بتوقيت السعودية والتاسعة مساءاً بتوقيت الإمارات والخامسة مساءاً بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناتى ON SPORT HD و TIME SPORT HD، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.

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قائمة منتخب مصر لمواجهة بوتسوانا

حراسة المرمى : محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام

خط الدفاع :ورجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء، أحمد حجازي وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي

خط الوسط :وطارق حامد، وحمدي فتحي، محمد النني

وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر، محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم :حسام حسن وعمر السعيد، أحمد حسن كوكا.