اونلاين | يلا شوت ON SPORT مشاهدة مباراة مصر وبتسوانا بث مباشرKORA LIVE كورة جولII7SRY يلا كورة رابط ماتش مصر NOW

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يبدأ حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر مهمته بقيادة الفراعنة، رسمياً اليوم عندما يستضيف منتخب مصر نظيره منتخب بوتسوانا ودياً اليوم الأثنين علي ملعب برج العرب بالأسكندرية في تمام الساعة السابعة مساءاً، ضمن إستعدادات مصر لتصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021، شاهد مباراة مصر وبتسوانا Koora Star.

KOORA STAR موعد مباراة مصر وبتسوانا الودية

يستضيف ستاد برج العرب بالأسكندرية مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب بتسوانا فى تمام السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة ، الثامنة مساءاً بتوقيت السعودية والتاسعة مساءاً بتوقيت الإمارات والخامسة مساءاً بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Koora Goal.

KOORA LIVE القنوات الناقلة لمباراة مصر وبتسوانا

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يستضيف ستاد برج العرب بالأسكندرية مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب بتسوانا فى تمام السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة ، الثامنة مساءاً بتوقيت السعودية والتاسعة مساءاً بتوقيت الإمارات والخامسة مساءاً بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناتى ON SPORT HD و TIME SPORT HD، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.

ويدخل حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر دون نجم الفراعنة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى والذى فضل الجهاز الفنى للمنتخب عدم إستدعائه بسبب الإجهاد وفضل راحته خاصة وانه لقاء ودي وليس رسمي، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة KOORA LIVE.

YALLA SHOOT بث مباشر مباراة مصر وبوتسوانا، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة مصر وبتسوانا KOORA GOAL.

وأكد الكابتن محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، حدد مواعيد مواجهتي الجولة الأولي والثانية لفريقنا الوطني أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات افريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.

أوضح محمد بركات أن المنتخب سيواجه كينيا في مصر يوم ١٤ نوفمبر على أن يلتقي جزر القمر يوم ١٨ نوفمبر .