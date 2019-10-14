اونلاين | يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وبتسوانا بث مباشر رابط يوتيوب YALLA GOAL متعدد 7SRY كورة لايف مصر PLUS NOW

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يستعد المنتخب الوطني لأولى مباراته الودية kora live استعدادًا للتصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وأمم أفريقيا 2021 المشتركة. ودعت مصر بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي استضافتها على أرضها ووسط جمهورها بعد خسارتها على يد جنوب إفريقيا بهدف نظيف في دور الستة عشر من البطولة yalla shoot kora يحتل منتخب مصر رأس المجموعة السابعة في تصفيات أمم أفريقيا برفقة كلا من كينيا وجزر القمر وتوجو

وطلب اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني من الجهات الأمنية حضور 40 ألف مشجع وهو ما وافق عليه الأمن مبدئيا kora live

وأكد الكابتن محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم kora live hd حدد مواعيد مواجهتي الجولة الأولي والثانية لفريقنا الوطني أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون. وأوضح محمد بركات أن المنتخب سيواجه كينيا في مصر يوم ١٤ نوفمبر على أن يلتقي جزر القمر يوم ١٨ نوفمبر youtube live.

قائمة مصر لمواجهة بتسوانا kora star

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حراسة المرمى : محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام

خط الدفاع :ورجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء، أحمد حجازي وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي

خط الوسط :وطارق حامد، وحمدي فتحي، محمد النني وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر، محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم :حسام حسن وعمر السعيد، أحمد حسن كوكا.

وطلب اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجناينى من الجهات الأمنية kora star حضور 40 ألف مشجع، وهو ما وافق عليه الأمن مبدئيا على أن يتم طرح التذاكر خلال الساعات المقبلة.

وأكد الكابتن محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، حدد مواعيد yalla shoot 7asry مواجهتي الجولة الأولي والثانية لفريقنا الوطني أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون kora live.