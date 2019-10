اونلاين | كورة لايف TODAY EGYPT مشاهدة مباراةمصر وبتسوانا بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش مصر PLUS NOW بدون تقطيع NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف TODAY EGYPT مشاهدة مباراةمصر وبتسوانا بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش مصر PLUS NOW بدون تقطيع NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي مشاهدة مباراة منتخب مصر وبتسوانا yalla shoot live اليوم الإثنين الموافق 14 أكتوبر 2019، في إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون. وتعد التجربة الأولى لحسام البدري رفقة الفراعنة، kora live بعد تعيينه مديراً فنياً للفريق، حيث يسعى لكسب الثقة وإثبات الذات للجهاز الفني الجديد، والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب، وطارق مصطفى، وأحمد أيوب مدربا عاما، وسيد معوض مدربا، kora on line وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى. kora live plusبث مباشر مباراة منتخب مصر، وبدأ المنتخب المصري أولى معسكراته لمواجهة بتسوانا، وضمت قائمة المنتخب النهائية كلا من: في حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، محمد بسام، وجاء في مركز خط الدفاع: رجب بكار، أحمد فتحي، محمود علاء، باهر المحمدي، أحمد حجازي، أيمن أشرف، عبدالله جمعة، محمد حمدي، وفي خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، حمدي فتحي، عبدالله السعيد، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات، عمر جابر، محمود حسن "تريزيجيه"، محمد النني، وضم خط الهجوم: حسام حسن، عمر السعيد، أحمد حسن "كوكا" youtube live. Advertisements من المقرر أن تقام المباراة على إستاد برج العرب بالاسكندرية yalla shoot koraاليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة التاسعة مساء بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت جرينتش، بحضور جماهيري، يقدر ب40 ألف مشجع. وتذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة أون سبورت On Sport HD، كما ستنقل المباراة عبر قناة Time Sport HD تايم سبورت، المالكين للحقوق الحصرية لإذاعة المباريات live plus. ويدخل المنتخب الوطني بعدما ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة على أرضه، عقب هزيمته أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف، فى دور الـ 16 من البطولة كما يمكنكم مشاهدة مباراة مصر وبتسوانا في إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية عبر متابعة لايف يوتيوب youtube live ماتش مصر وبتسوانا

