اونلاين | رابط TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وبتسوانا بث مباشر YOUTUBE NOW كورة لايف رابط ماتش مصر يلا شوت NOW

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يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، مباراة ودية أمام منتخب بتسوانا اليوم السبت الموافق 14 أكتوبر 2019، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون، بحضور جماهيري يقدر ب40 ألف مشجع.

مشاهدة مباراة مصر وبتسوانا بث مباشر يلا شوت kora live بث مباشر منتخب مصر يلا شووت كورة اون لاين، حيث يدخل المنتخب الوطني بعدما ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة على أرضه، عقب هزيمته أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف، فى دور الـ 16 من البطولة.

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ويتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة السابعة من تصفيات أمم إفريقيا رفقة كينيا وجزر القمر وتوجو.

وسيواجه الفراعنه منتخب كينيا في أول مشواره في التصفيات يوم 14 نوفمبر، ثم أمام جزر القمر يوم 18 من نفس الشهر.

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موعد مباراة مصر وبتسوانا:-

من المقرر أن تقام المباراة على إستاد برج العرب بالاسكندرية، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة التاسعة مساء بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت جرينتش، وتعد مباراة مصر وبتسوانا التجربة الأولى لحسام البدري رفقة الفراعنة، بعد تعيينه مديراً فنياً للفريق، حيث يسعى لكسب الثقة وإثبات الذات للجهاز الفني الجديد، والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب، وطارق مصطفى، وأحمد أيوب مدربا عاما، وسيد معوض مدربا، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبتسوانا:-

وتذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة أون سبورت On Sport HD، كما ستنقل المباراة عبر قناة Time Sport HD تايم سبورت، المالكين للحقوق الحصرية لإذاعة المباريات، وبدأ المنتخب المصري أولى معسكراته لمواجهة بتسوانا، وضمت قائمة المنتخب النهائية كلا من: في حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، محمد بسام، وجاء في مركز خط الدفاع: رجب بكار، أحمد فتحي، محمود علاء، باهر المحمدي، أحمد حجازي، أيمن أشرف، عبدالله جمعة، محمد حمدي، وفي خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، حمدي فتحي، عبدالله السعيد، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات، عمر جابر، محمود حسن "تريزيجيه"، محمد النني، وضم خط الهجوم: حسام حسن، عمر السعيد، أحمد حسن "كوكا"، وسيفتقد المنتخب المصري لخدمات محمد صلاح في مباراة مصر وبتسوانا الودية، ولن يغيب عن المباراة أي لاعب أخر بسبب الإصابة أو الإيقاف.

البث المباشر لمباراة مصر وبتسوانا:-

وتنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، مساء اليوم السبت، ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر وبتسوانا على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة، كما يمكنكم مشاهدة مباراة مصر وبتسوانا في إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش مصر وبتسوانا، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة مصر وبتسوانا، في إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.