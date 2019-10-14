اونلاين | شووت NOW بث مباشر مباراة مصر وبتسوانا بث مباشر رابط ماتش MATCH MASR يلا شوتPLUS رابط مصر الآن LIVE NOW

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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب برج العرب بالاسكندرية؛ لمتابعة مباراة منتخب مصر وبتسوانا، اليوم الإثنين الموافق 14 أكتوبر 2019، في إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون.

ونقدم لكم في موقع الخليج 365 الرياضي، تغطية شاملة لكل أحداث مباراة مصر وبتسوانا يلا شورت الجديد، والتي تعد التجربة الأولى لحسام البدري رفقة الفراعنة، بعد تعيينه مديراً فنياً للفريق، حيث يسعى لكسب الثقة وإثبات الذات للجهاز الفني الجديد، والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب، وطارق مصطفى، وأحمد أيوب مدربا عاما، وسيد معوض مدربا، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى.

مشاهدة مباراة مصر وبتسوانا

يلا شوت بث مباشر منتخب مصر كورة انلاين، مصر وبتسوانا بث مباشر يوتيوب، كورة لايف بث مباشر مباراة منتخب مصر، وبدأ المنتخب المصري أولى معسكراته لمواجهة بتسوانا، وضمت قائمة المنتخب النهائية كلا من: في حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، محمد بسام، وجاء في مركز خط الدفاع: رجب بكار، أحمد فتحي، محمود علاء، باهر المحمدي، أحمد حجازي، أيمن أشرف، عبدالله جمعة، محمد حمدي، وفي خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، حمدي فتحي، عبدالله السعيد، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات، عمر جابر، محمود حسن "تريزيجيه"، محمد النني، وضم خط الهجوم: حسام حسن، عمر السعيد، أحمد حسن "كوكا".

ويدخل المنتخب الوطني بعدما ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة على أرضه، عقب هزيمته أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف، فى دور الـ 16 من البطولة.

موعد مباراة مصر وبتسوانا:-

من المقرر أن تقام المباراة على إستاد برج العرب بالاسكندرية، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة التاسعة مساء بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت جرينتش، بحضور جماهيري، يقدر ب40 ألف مشجع.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبتسوانا:-

وتذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة أون سبورت On Sport HD، كما ستنقل المباراة عبر قناة Time Sport HD تايم سبورت، المالكين للحقوق الحصرية لإذاعة المباريات.

البث المباشر لمباراة مصر وبتسوانا:-

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وتنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، مساء اليوم السبت، ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر وبتسوانا على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة، كما يمكنكم مشاهدة مباراة مصر وبتسوانا في إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش مصر وبتسوانا، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة مصر وبتسوانا، في إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب مصر:-

يفتقد المنتخب المصري لخدمات محمد صلاح في هذه المباراة الودية، ولن يغيب أي لاعب أخر بسبب الإصابة أو الإيقاف.

من المتوقع أن يدفع حسام البدري، المدير الفني للفراعنه، بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه عبد الله جمعة، ومحمود علاء، وأحمد حجازي، وأحمد فتحي، وسيضع طارق حامد وعمرو السولية في خط الوسط، وسيقود عمر السعيد خط الهجوم.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - أحمد حجازي - أحمد فتحي

خط الوسط: طارق حامد - عمرو السولية

خط الوسط الهجومي: محمود حسن تريزيجيه - عبدالله السعيد - حسين الشحات

خط الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة السابعة من تصفيات أمم إفريقيا رفقة كينيا وجزر القمر وتوجو.

وسيواجه الفراعنه منتخب كينيا في أول مشواره في التصفيات يوم 14 نوفمبر، ثم أمام جزر القمر يوم 18 من نفس الشهر.