اونلاين | أونلاين NOW: مشاهدة مباراةمصر وبتسوانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NQW EGYPT رابط مباشر جودة متعددة NOW

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تتوجه أنظار عشاق ومتابعي الكرة المصرية والإفريقية، الليلة نحو ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية لمتابعة مباراة منتخب مصر الأول أمام نظيره البتسواني ودياً.

المباراة يخوضها منتخب مصر ضمن تحضيرات الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، المدير الفني، لخوض مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

الظهور الاول لحسام البدري في مواجهة مصر وبتسوانا

يظهر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر للمرة الأولى رسميًا مساء الاثنين القادم بمواجهة مصر وبتسوانا الودية التى تقام على ستاد برج العرب، استعدادًا لمواجهة كينيا في الـ11 من نوفمبر القادم في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

23 لاعباً لمواجهة مصر وبتسوانا

البدري أعلن ضم 23 لاعبًا لقائمة المنتخب تقلصوا إلي 22 بعد إصابة عمرو السولية ومن ضمنهم 5 محترفين استعدادًا للمباراة.

قائمة مصر لمواجهة بتسوانا

حراسة المرمى : محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام

خط الدفاع :ورجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء، أحمد حجازي وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي

خط الوسط :وطارق حامد، وحمدي فتحي، محمد النني وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر، محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم :حسام حسن وعمر السعيد، أحمد حسن كوكا.

محمد صلاح يغيب عن لقاء مصر وبتسوانا

وقرر المدير الفني الجديد لمنتخب مصر عدم استدعاء محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول من أجل إراحته ومنح الفرصة لآخرين لمشاهدتهم على الطبيعية وخاصة فى مركز قلب الهجوم.

تشكيل مصر أمام بتسوانا

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتحي، محمود علاء، أحمد حجازي، عبدالله جمعة.

وسط الملعب: طارق حامد، محمد النني.

وسط الملعب المهاجم: محمود حسن "تريزيجيه"، عبدالله السعيد، حسين الشحات.

الهجوم : كوكا "أحمد حسن".

موعد مباراة مصر وبتسوانا

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السابعة من مساء اليوم الأثنين .