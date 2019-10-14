اونلاين | يلا شوت elfra3na مشاهدة مباراة مصر وبوتسوانا بث مباشر (GOAL EGYPT) بي إن سبورتس المفتوحة TIME SPORTS اون لاين جودة متعدد

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موعد مباراة مصر ضد بتسوانا الودية اليوم الاثنين

يخوض منتخب مصر مباراته ضد بتسوانا في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، اليوم الاثنين الموافق 14 – 10 – 2019، على استاد "برج العرب" بالإسكندرية، ويدير المباراة تحكيميًا الحكم الدولي إبراهيم نور الدين.

وتعد مباراة مصر ضد بتسوانا الأولي للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، والذي تولي القيادة الفنية للفراعنة خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري.

يفتح استاد "برج العرب" بالإسكندرية أبوابه مساء الاثنين الموافق 14 أكتوبر لعام 2019، لاستضافة المواجهة الودية المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره منتخب بتسوانا، في إطار الاستعدادات للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر إقامتها بالكاميرون.

كيف تشاهد ودية مصر ضد بتسوانا ؟

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يمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباراة مصر ضد بتسوانا في تمام السابعة مساء الاثنين، عبر قناة أون سبورت ON SPORT الفضائية المصرية على تردد 10853 علي القمر الصناعي نايل سات، كما يمكن مشاهدة اللقاء من خلال قناة تايم سبورت TIME SPORT عبر تردد 10944، وتستطيعون متابعة اللقاء من خلال البث الأرضي لقناة نايل سبورت.

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ماذا يفعل "البدري" في ضربة البداية؟

يتسلح حسام البدري في مباراته الأولي مع منتخب مصر ضد بتسوانا بتفوقه الكبير في "ضربة البداية" خلال تجاربه التدريبية السابقة، حيث خاض 7 تجارب سابقة مع (الأهلي "3 ولايات" – انبي – المريخ – أهلي طرابلس – المنتخب الأوليمبي)، ونجح في تحقيق الفوز في مبارياته الافتتاحية 6 مرات، بينما خسر مرة وحيدة كانت مع الأهلي في ولايته الأولي عندما سقط أمام حرس الحدود بهدفين دون رد في نهائي كأس السوبر المصري.

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