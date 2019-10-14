اونلاين | شووت ON SPORT مشاهدة مباراة مصر وبتسوانا بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش مصرNOW

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يلاقي اليوم الإثنين المنتخب الوطني المصري، نظيره البتسواني، في الظهور الأول لحسام البدري في منصب المدير الفني للفراعنة، خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري.

المنتخب ينهي إستعداداته لمواجهة بتسوانا

واختتم المنتخب الوطني الأول بقيادة البدري تدريباته مساء أمس، الأحد على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية قبل مواجهة بتسوانا الودية.

ويستضيف منتخب الفراعنة نظيره البتسواني في السابعة من مساء الاثنين على استاد برج العرب في مواجهة دولية ودية استعدادا لبدء مشوار التأهيل لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ في الكاميرون، بمباراتي كينيا وجزر القمر يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل.

وجاء المران الأخير للمنتخب خفيفا وسط حماس كبير من جانب اللاعبين لحجز مكان أساسي في التشكيل الخاص بالمباراة.

قائمة مصر لمواجهة بتسوانا

حراسة المرمى : محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام

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خط الدفاع :ورجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء، أحمد حجازي وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي

خط الوسط :وطارق حامد، وحمدي فتحي، محمد النني وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر، محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم :حسام حسن وعمر السعيد، أحمد حسن كوكا.

40 ألف متفرج لمتابعة ودية مصر وبتسوانا

وطلب اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجناينى من الجهات الأمنية حضور 40 ألف مشجع، وهو ما وافق عليه الأمن مبدئيا على أن يتم طرح التذاكر خلال الساعات المقبلة.

وأكد الكابتن محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، حدد مواعيد مواجهتي الجولة الأولي والثانية لفريقنا الوطني أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.

أوضح محمد بركات أن المنتخب سيواجه كينيا في مصر يوم ١٤ نوفمبر على أن يلتقي جزر القمر يوم ١٨ نوفمبر .