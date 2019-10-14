اونلاين | كورة لايف NOW مشاهدة مباراة مصر وبتسوانا يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة ستار KORA LIVE ماتش مصر GOAL

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف NOW مشاهدة مباراة مصر وبتسوانا يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة ستار KORA LIVE ماتش مصر GOAL والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وبتسوانا بث مباشر اون لاين اليوم 14-10-2019 المباراة الودية egypt vs botswana، يستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره بتسوانا في المباراة التي تجمع بينهما ضمن المباريات الاستعدادية للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2020 وأمم إفريقيا 2021، حيث خرج المنتخب الوطني المصري من بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الموسم الماضي بعد أن خسر أمام جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شئ خلال مباراة من مباريات دور الـ 16 من البطولة، ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة السابعة برفقة كلاً من المنتخب الكيني ومنتخب جزر القمر وتوجو، حيث صرح حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري أن فريقه قد أنهى المران الأخيرة استعداداً لمواجهة غريمه والفوز عليه ومن المقرر أن يواجه منتخب كينيا خلال التصفيات في الموافق 14 نوفمبر المقبل ليواجه منتخب جزر القمر بعد هذه المباراة ليكون موعدها في الموافق 18 نوفمبر 2019، واشار البدري أن مباراة المنتخب أمام منتخب بتسوانا سوف تشهد غياب اللاعب محمد صلاح ولن تشهد المباراة غياب أي لاعب آخر سواء للإصابة أو الإيقاف.

تشكيل مصر المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – محمود علاء – أحمد حجازي – عبدالله جمعة.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد – محمد النني.

ثلاثي خلف المهاجم: محمود حسن "تريزيجيه" – عبدالله السعيد – حسين الشحات.

خط الهجوم: أحمد حسن "كوكا".

مصر Vs بتسوانا.

البطولة : مباراة ودية .

Advertisements

القنوات الناقلة : On Sport 1 .

الملعب : ستاد القاهرة الدولي .

المعلق : لم يحدد بعد .

موعد المباراة :

في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت سوريا .