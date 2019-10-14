اونلاين | أونلاين NOW مشاهدة مباراةمصر وبتسوانا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر NQW PLUS

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يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وبوتسوانا بث مباشر فى لقاء ودى يجمع بين المنتخبين مساء اليوم 14 من اكتوبر يلا شوت مباشر ضمن استعداد كلا من المنتخبين للبطولات الرسمية حيث يمكن متابعة مباريات اليوم لايف من خلال يلا شوت مباريات اليوم بدون تقطيع فى مواجهة قوية تجمع بين الفريقين فى بث مباشر لايف.

يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وبوتسوانا بث مباشر

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يلا شوت مشاهدة مباراة مصر مع بوتسوانا بث مباشر للقاء فى خدمة مجانية لمتابعى وجماهير المنتخب القومى المصرى يلا شوت مشاهدة مباراة اليوم فى توقيت 19:00 فى القاهرة بما يوافق توقيت 20:00 فى السعودية يلا شوت مباريات اليوم مباشر .

الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر

الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية