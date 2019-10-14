رياضة | "صفقة الموسم" على أعتاب النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صفقة الموسم" على أعتاب النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، عن سعي إدارة نادي النصر، إلى التعاقد مع نجم فريق الاتفاق، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت التقارير، أن إدارة نادي النصر، فتحت خط اىمفاوضات مع نادي الاتفاق، للتعاقد مع جناحه الدولي محمد الكويكبي، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وكانت إدارة نادي النصر قد قدمت عرضا رسميا الصيف الماضي إلى إدارة نادي الاتفاق لضم الكويكبي، قبل أن ينسحب العالمي من الصفقة، عقب طالب الاتفاق بمبلغ 45 مليون ريال، للتخلي عن الكويكبي.

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وأضافت التقارير أن النصر، قدم عرضا رسميا جديدا، يفوق عرضهم المالي الذي قدموه في الصيف الماضي؛ لإقناع إدارة الاتفاق، على التخلي عن الكويكبي، والذي تبلغ قيمته السوقية أكثر من مليون يورو.

وانضم الكويكبي إلى الاتفاق في صيف 2016، قادما من نادي العروبة، وشارك مع الاتفاق في مباراتين، صنع خلالها هدف وحيد فقط؛ نظرا لعدم مشاركته في مباريات الاتفاق، في بداية الموسم الحالي؛ لمعاناته من الإصابة.

ويتواجد النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز الثامن برصيد 8 نقاط، خلف الهلال المتصدر بـ 16 نقطة.