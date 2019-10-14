رياضة | يسيتش يصعد ثنائى 99 للفريق الأول .. وإصابة صادق تبعده عن مواجهة الحرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يسيتش يصعد ثنائى 99 للفريق الأول .. وإصابة صادق تبعده عن مواجهة الحرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الصربى “ميودراج يستيش” المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى تصعيد ثنائى فريق 99 محمود عبدالله الجناح الدولى وعبدالرحمن صلاح حارس المرمى لصفوف فريقه.



وتألق الثنائى فى مواجهة الزمالك الأخيرة بدورى الجمهورية والتى انتهت بانتصار الفريق برباعية تحت أنظار المدرب الصربى وجهازه المعاون.



وشارك لاعبا فريق 99 فى مران الفريق الأول مساء اليوم ، ضمن برنامج الاعداد لملاقاة حرس الحدود يوم الجمعة المقبل لحساب الجولة الرابعة من عمر الدورى المحلى.



من ناحية أخرى أكد الدكتور أكرم عبدالعزيز رئيس الجهاز الطبى للفريق أن محمد صادق جناح الفريق يعانى من التهاب فى العضلة الخلفية على خلفية مشاركته ضمن صفوف المنتخب الأوليمبى فى ودية جنوب أفريقيا.



وأضاف طبيب الإسماعيلى :”بأن نسبة لحاق صادق بمباراة حرس الحدود ضعيفة حيث سيخضع لبرنامج تأهيلى مكثف من أجل استعادة جاهزيته فى أسرع وقت”.

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ويستضيف الإسماعيلى منافسه حرس الحدود يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية فى رابع جولات مسابقة الدورى الممتاز.



من ناحية أخرى بدأ الجهاز الفنى للإسماعيلى فى تجميع عددا من المعلومات والتسجيلات لفريق الجزيرة الإماراتى من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق المنافس.

ويستضيف الدراويش بطل الإمارات ” الجزيرة ” يوم 23 أكتوبر الجارى باستاد الإسماعيلية وسط حضور جماهيرى لحساب جولة الذهاب من دور الــ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.