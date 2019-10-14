رياضة | الاتحاد يغلق باب صفقة "رومارينيو" أمام كورينثيانز البرازيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد يغلق باب صفقة "رومارينيو" أمام كورينثيانز البرازيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن رغبة إدارة النادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في الاحتفاظ، البرازيلي رومارينيو المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأوضحت التقارير الصحفية، أن إدارة نادي الاتحاد، اجتمعت مع رومارينيو لتحديد مصيره مع الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وتوصلت إدارة النادي إلى اتفاق مع رومارينيو لجديد عقده لمدة موسمين إضافيين، ليستمر رفقة الفريق حتى عام 2022، بعد أن أعرب المهاجم البرازيلي عن رغبته بالاستمرار في صفوف الفريق.

وأضافت التقارير أن الإدارة تدرس في الوقت الحالي صياغة بنود العقد، بوتناقش كافة التفاصيل المادية مع اللاعب.

Advertisements

يذكر أن إدارة نادي كورينثيانز البرازيلي، كانت قد قدمت عرض رسمي إلى نادي الاتحاد لضم اللاعب مطلع عام 2019 مقابل 18 مليون ريال سعودي.

نجح في رومارينيو في كسر كافة الارقام القياسية وتحقيق انطلاقة متميزة رفقة الاتحاد؛ حيث حيث يحتل اللاعب صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين؛ برصيد خمسة أهداف، حيث هز شباك كلا من الرائد، والهلال والشباب والتعاون، إلى جانب بتتويطه كأفضل لاعب في شهر سبتمبر بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد الاتحاد في المركز السادس، من جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، برصيد 9 نقاط، حصدهم من 6 مباريات، حقق الفوز في 3 مباريات، والهزيمة في 3 مباريات، ولم يتعادل في أي مباراة، وأحرز في شباك الخصوم 11 هدفًا، واستقبلت مرماه 10 أهداف.