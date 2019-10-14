رياضة | أحمد فتحي يرتدي شارة قيادة منتخب مصر أمام بوتسوانا

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يرتدي أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي ومنتخب مصر شارة قيادة الفراعنة اليوم أمام منتخب بوتسوانا، في اللقاء المقرر إقامته اليوم الإثنين علي ملعب برج العرب بالأسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء استعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

أحمد فتحي يرتدي شارة قيادة منتخب مصر أمام بوتسوانا

ويعد أحمد فتحي هو أقدم لاعب داخل صفوف المنتخب خلال الفترة الحالية، فاللاعب البالغ من العمر 34 عاما، يلعب في صفوف المنتخب الوطني منذ عام 2002 وتحديداً في ديسمبر عندما كان يقود منتخب مصر محسن صالح، ولعب فتحي في صفوف المنتخب 123 مباراة دولية "نقلاً عن موقع ترانسفير ماركت العالمي" سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 5 أهداف.

وتوج أحمد فتحي مع منتخب مصر بثلاثة ألقاب لبطولة كأس الأمم الإفريقية أعوام 2006,2008,2010 تحت قيادة حسن شحاتة المدير الفنى التاريخى السابق للمنتخب ولعب مع منتخب مصر في بطولة كأس القارات عام 2009 وأيضاً شارك في كأس العالم 2018.

وكانت ترددت أنباء مؤخراً عن رغبة الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري والاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى على إختيار محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر كقائد للفراعنة.

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وجاء تشكيل مصر الرسمي أمام بوتسواتا كالأتي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي، أحمد حجازي، باهر المحمدي، عبدالله جمعه

خط الوسط : طارق حامد، محمد النني، حسين الشحات، عبدالله السعيد، محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم : أحمد حسن كوكا

ويدخل حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر دون نجم الفراعنة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى والذى فضل الجهاز الفنى للمنتخب عدم إستدعائه بسبب الإجهاد وفضل راحته خاصة وانه لقاء ودي وليس رسمي.