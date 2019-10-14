رياضة | محمد محمود يعود بعد غياب ويلفت الأنظار في ودية الأهلي أمام الإعلاميين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد محمود يعود بعد غياب ويلفت الأنظار في ودية الأهلي أمام الإعلاميين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى الأهلي الشوط الأول من مباراته الودية أمام الإعلاميين متقدما بهدف نظيف في المباراة المقامة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ونجح المهاجم المغربي وليد أزارو في إحراز هدف الأهلي في هذا الشوط الذي شهد تألقًا ملحوظًا للثنائي محمد محمود العائد بعد غياب طويل من الإصابة ومحمد هاني.

وحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي للدفع بعدد من لاعبيه العائدين من الإصابة والبعيدين عن المشاركة مع الفريق في الفترة الأخيرة.



ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.