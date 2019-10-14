رياضة | معلول يصل القاهرة للانتظام في مران الأهلي استعدادا للقمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معلول يصل القاهرة للانتظام في مران الأهلي استعدادا للقمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصل الدولي التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للقاهرة اليوم الإثنين، استعدادًا للانتظام في مران الفريق الجماعي بداية من غدًا الثلاثاء، في إطار استعدادات المارد الأحمر لخوض مباراة القمة المُنتظرة يوم السبت المُقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.
علي معلول يصل القاهرة
جاء وصول معلول بعد أن انضم لمنتخب تونس، من أجل خوض ودية الكاميرون، التي أقيمت مساء أمس السبت، وانتهت سلبيًّا؛ استعدادًا للتصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا، التي ستقام في الكاميرون 2021.
جاء وصول معلول بعد أن انضم لمنتخب تونس، من أجل خوض ودية الكاميرون، التي أقيمت مساء أمس السبت، وانتهت سلبيًّا؛ استعدادًا للتصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا، التي ستقام في الكاميرون 2021.
ومنح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي الدولي التونسي راحة من خوض التدريبات، والانتظام في المران الجماعي بداية من غدًا الثلاثاء، على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.