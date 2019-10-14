رياضة | معلول يصل القاهرة للانتظام في مران الأهلي استعدادا للقمة

جاء وصول معلول بعد أن انضم لمنتخب تونس، من أجل خوض ودية الكاميرون، التي أقيمت مساء أمس السبت، وانتهت سلبيًّا؛ استعدادًا للتصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا، التي ستقام في الكاميرون 2021.

ومنح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي الدولي التونسي راحة من خوض التدريبات، والانتظام في المران الجماعي بداية من غدًا الثلاثاء، على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.