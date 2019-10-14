رياضة | ميتشو يفاجئ نجوم الزمالك الدوليين في مباراة مصر وبوتسوانا

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يتواجد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مقصورة ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب لمتابعة مواجهة المنتخب المصري بنظيره البوتسواني الودية.

ميتشو يفاجئ نجوم الزمالك الدوليين في مباراة مصر وبوتسوانا

وجاء قرار ميتشو بالسفر إلى مدينة برج العرب من أجل متابعة اللاعبين الدوليين في مباراة المنتخب الوطني أمام بوتسوانا.

ويقود الثنائي دوسان المدرب العام لفريق الزمالك وعصام مرعي مدرب الفريق التدريبات المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وذلك بسبب سفر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق لبرج العرب لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا الودية والمقررة إقامتها مساء اليوم، وذلك للوقوف علي حالة لاعبي الفريق المتوقعة مشاركتهم اليوم بالمباراة.

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ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي مساء السبت المقبل في الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

من ناحية أخرى، وصل صباح اليوم الإثنين الثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة ، وذلك عقب مشاركتهما مع منتخب بلادهما في مواجهة الكاميرون الودية.

وانتظم النقاز في التدريبات الجماعية المقامه حاليا بملعب النادي، بينما حصل ساسي على راحة من تدريب اليوم بإذن من الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو، بعد مشاركته بلقاء تونس الأخير.

وجاء عدم مشاركة ساسي بالمران اليوم خوفا من تعرضه للإجهاد، علي أن ينتظم بشكل طبيعي بالتدريبات المقبلة.