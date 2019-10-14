رياضة | عقب إقالة الجبال.. الفتح يعلن عن المدير الفني الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقب إقالة الجبال.. الفتح يعلن عن المدير الفني الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة نادي الفتح، اليوم الإثنين، فسخ عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، التونسي فتحي الجبال، بالتراضي بين الطرفين.

وأعربت إدارة الفتح، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن شكرها وتقديرها لفتحي الجبال على الفترة التي تولى فيها فيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وستولى المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح خلال الموسم الجاري، عقب التوقيع الرسمي مع إدارة النادي.

يذكر أن يانيك فيريرا تولى قيادة العديد من الفرق البلجيكية، ويأتي في مقدمتها فريق جينك و ستاندارد لييج.

ويستعد الفتح لمواجهة نظيره الهلال، يوم 31 من أكتوبر، ضمن منافسات مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.