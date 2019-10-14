رياضة | خاص| مدرب نيجيريا: قدمنا مباراة كبيرة أمام البرازيل واستفدنا بتجربة عناصر جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| مدرب نيجيريا: قدمنا مباراة كبيرة أمام البرازيل واستفدنا بتجربة عناصر جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل آمس منتخب البرازيل مع نظيره منتخب نيجيريا، بهدف لكل منتخب فى لقاء قوي أقيم بسنغافورا ودياً خلال فترة التوقف الدولى الحالي، وكان تقدم المنتخب النيجيري بهدف عن طريق جوي أريبو ثم تعادل نجم وسط ريال مدريد كاسيميرو للسيليساو، في لقاء شهد إصابة النجم البرازيلي ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا.

واجري "الخليج 365 الرياضي" حديث مع المدرب العام لمنتخب نيجيريا التونسي نبيل الطرابلسي حول مواجهة البرازيل والتعادل أمامهم.

وقال الطرابلسي ل"الخليج 365 الرياضي" :" بالطبع كانت مواجهة صعبة للغاية المنتخب البرازيلي كان يلعب بكل نجومه حتي عندما أصيب نيمار نجم المنتخب بعد دقائق دخل بدلاً منه فيليب كوتينيو، كانت مقابلة قوية ولقاء صعب أمام منتخب كبير وحاصل علي بطولة كوبا أمريكا الأخيرة".

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وأضاف :" كان لنا أهداف خلال المباراة الأبرز كان هو الظهور بشكل جيد وتجربة العناصر الجدد الذي تم ضمها للمنتخب وكان منهم صاحب الهدف جوي أريبو لاعب نادي جالاسكو رينجرز الأسكتلندي وهو لاعب ممتاز وإن شاء الله سيقدم لنا الإضافة خلال الفترة المقبلة، وأيضاً اللاعب رامون عزيز لاعب غرناطة الإسباني، وبالفعل الجدد قدموا مباراة جيدة مع لاعبينا وأمام منتخب كبير يضم أسماء عديدة ".

وتابع :" أغلقنا أطراف الملعب علي لاعبو المنتخب البرازيلي ولعبنا علي الهجمات المرتدة، ولكن بالطبع خلال الشوط الثاني ظهر علينا التعب، ولكنها كمباراة إستفدنا بها كثيراً أمام منتخب قوي".

وكان منتخب نيجيريا قد حصل علي المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة والتي أقيمت فى مصر بعد الفوز علي منتخب تونس في مباراة الثالث والرابع.