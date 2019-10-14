رياضة | صدمة في النصر بسبب "عبد الفتاح آدم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة في النصر بسبب "عبد الفتاح آدم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبد الفتاح آدم سيغيب عن مواجهتين مصيريتين للفريق، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الكشف الطبي الذي خضع له عمر عبد الفتاح آدم بين تعرضه لإصابة بتمزق عضلي.

وأثبتت الفحوصات الطبية حاجة عبد الفتاح آدم للخضوع إلى برنامج علاجي سيصل إلى إسبوعين، إذ ربط الجهاز الطبي مدة غيابه باستجابته للعلاج فيما سيجري فحوصات طبية بصفة دورية أثناء البرنامج للوقوف على حالته، وتحديد مدة غيابه النهائية.

ووفقًا لذلك فإن آدم سيغيب عن المشاركة في مباراتي الهلال والرائد، ضمن الجولتين 7 و8 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ويستعد النصر لمواجهة نظيره الرائد في 19 من أكتوبر الجاري، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على أن يواجه الهلال في 27 من الشهر نفسه ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانضم عبدالفتاح أدم إلى النصر الصيف الماضي قادما من نادي التعاون حيث ساهم في تتويج السكري بكأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخ النادي.

وشارك أدم مع التعاون في 39 مباراة بمختلف المسابقات، أحرز خلالهم 19 هدفا وصنع 3 أهداف.

ويتواجد النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز الثامن برصيد 8 نقاط، خلف الهلال المتصدر بـ 16 نقطة.

