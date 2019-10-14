رياضة | مفاجأة.. الأهلي يجد بديل "جروس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الأهلي يجد بديل "جروس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن إدارة النادي الأهلي تتحرك للبحث عن مدرب أجنبي جديد لقيادة الفريق الأول للكرة بالنادي، خلفاً للكرواتي برانكو الذي أقالته منتصف سبتمبر الماضي.

يذكر أن إدارة النادي الأهلي قد اجتمعت مع المدرب السويسري كريستيان جروس في دبي؛ لتوقيع العقد الرسمي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، قبل أن يقرر المدرب حزم حقائبه والمغادرة إلى سويسرا، عقب فشل المفاوضات مع إدارة النادي، حيث فاجأ السويسري بطلب رفع قيمة العرض المقدم إلى 4 مليون يورو بعد أن وافق على 2 مليون و 400 ألف يورو.

وكشفت صحيفة "لوس بليريس" المسكيكية، أن إدارة النادي الأهلي فتحت خط المفاوضات من جديد مع وكيل أعمال المدرب الأوروجوياني دييجو ألونسو، المدير الفني السابق لفريق مونتنيري المكسيكي، وذلك لقيادة فريقها الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم التعاقد الرسمي مع ألونسو خلال الساعات القليلة القادمة عقب الاتفاق على كافة تفاصيل العرض.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد أوقفت اتصالاته مع الأوروجوياني في وقت سابق، بعد تلقيه موافقة السويسري كريستيان جروس.

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وقاد ألونسو فريق مونتنيري المكسيكي، في 70 مباراة ، فاز خلالهم في 32 مباراة وتعادل في 12 مباراة وخسر 19 لقاء.

يذكر أن الأهلي عانى من النتائج السيئة تحت قيادة برانكو منذ بداية الموسم، حيث افتتح الأهلي مواجهاته في بطولة الدوري السعودي بتعادل غير متوقع أمام العدالة بهدف لمثله، ثم حقق الفوز أمام الاتفاق خارج أرضه بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليعود للخسارة مجددا أمام ضيفه الوحدة بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى المستوى الأسيوي تعرض الأهلي لهزيمة ثقيلة من الهلال في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا في بداية الموسم الجاري وخرج من البطولة الآسيوية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث من جدل ترتيب الدوري السعودي، برصيد 11 نقطة؛ عقب تحقيقه فوزا ثمينا على ضيفه الفيحاء بثلاثة أهدف دون رد، في المباراة جمعت بينهما، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين