رياضة | وزير الرياضة يهنئ الزمالك بالبطولة الإفريقية لكرة اليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يهنئ الزمالك بالبطولة الإفريقية لكرة اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى نادي الزمالك بحصوله على بطولة أفريقيا للأندية وذلك بعد الفوز على نظيره المصري نادي سبورتنج في المباراة النهائية بنتيجة ٣٣ / ٣١ وذلك بالبطولة التي أقيمت بالرأس الأخضر خلال الفترة من ٤ إلى ١٣ أكتوبر الجاري .

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بأن يكون نهائى البطولة الأفريقية بين فريقين مصريين مشيداً بالأداء وبالمستوى المميز للاعبى الفريقين خلال مباريات البطولة وبالروح التي ظهروا بها خلال المباراة النهائية مؤكداً على أنهم قدموا نموذجاً مشرفاً لكرة اليد المصرية وهم خير سفراء للرياضة المصرية بما يعكس التطور الهائل الذى تشهده منظومة كرة اليد المصرية خلال الآونة الأخيرة .

كان فريق كرة اليد بنادي الزمالك بدأ مشواره في البطولة الأفريقية بفوزه علي فريق ديسبور تيفو دي برايا الرأس الأخضر بنتيجة ٤٥ - ٢٥ ، وعلى فريق إيتوال دو كونجو بنتيجة ٤١- ٢٦ ، فريق فاب الكاميروني بنتيجة ٢٨ - ٢٣ ، وفريق وداد سمارة المغربي بنتيجة ٣٨ - ٣٢ ووصل إلى المباراة النهائية عقب انتصار على نظيره انتر كلوب الأنجولي بنتيجة ٣٠ - ١٨ .

بينما على الجانب الآخر تأهل فريق سبورتنج للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي البطولة عقب تحقيقه العلامة الكاملة في الدور الأول بفوزه على فرق إنتر كلوب الأنجولي ، ورد ستار الإيفواري ، ووجي أس كي الكونغولي ، وأتليتكو من الرأس الأخضر ، وواصل مشواره نحو النهائي بالفوز على فاب الكاميروني في ربع النهائي وشباب كينشاسا الكونغولي في نصف النهائي بنتيجة ٢٧ - ٢٠ .