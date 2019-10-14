شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى يعلن عن تشكيل منتخب مصر أمام بتسوانا والان مع التفاصيل

يخوض المنتخب الوطنى الاول مباراة ودية أمام نظيره البتسوانى على ملعب برج العرب بالاسكندرية التي تأتي في إطار الإعداد لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون. وضم حسام البدري مؤخرا 23 لاعبا لقائمة المنتخب لمعسكر اكتوبر، قبل أن يتم استبعاد عمرو السولية للإصابة وقد أعلن حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب المصرى عن التشكيل وجاء على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي Advertisements الدفاع: أحمد فتحي، ومحمود علاء، وأحمد حجازي، وعبدالله جمعة الوسط: طارق حامد، ومحمد النني وسط الهجوم: حسين الشحات، وعبدالله السعيد، وتريزيجية الهجوم: أحمد حسن كوكا

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