شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يعلن تشكيل المنتخب الوطني أمام بتسوانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن تشكل فريقه لخوض المباراة الودية أمام منتخب بتسوانا اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وجاء التشكيل كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: حجازي- علاء- فتحي-جمعة الوسط: النني- حامد-عبدالله السعيد. الهجوم: تريزيجيه- الشحات-كوكا

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