شكرا لقرائتكم الأهلي يتقدم علي الإعلاميين بهدف في الشوط الأول وتألق محمد محمود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى النادي الأهلي الشوط الأول من مباراته الودية أمام الإعلاميين متقدما بهدف نظيف في المباراة المقامة حالياً على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ونجح المهاجم المغربي وليد أزارو في إحراز هدف الأهلي في هذا الشوط د، الذي شهد تألقًا ملحوظًا للثنائي محمد محمود العائد بعد غياب طويل من الإصابة وكءلك محمد هاني.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.