شكرا لقرائتكم الأهلي يتقدم علي الإعلاميين بهدف في الشوط الأول وتألق محمد محمود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونجح المهاجم المغربي وليد أزارو في إحراز هدف الأهلي في هذا الشوط د، الذي شهد تألقًا ملحوظًا للثنائي محمد محمود العائد بعد غياب طويل من الإصابة وكءلك محمد هاني.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.
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