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شكرا لقرائتكم الفرنسى ديسابر والصربي ميتشو فى مباراة مصر وبتسوانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مصر وبتسوانا
كما يحضر ميتشو المدير الفنى للزمالك أيضا مباراة اليوم، حيث يرغب المدربان فى متابعة لاعبيهم الدوليين داخل أرض الملعب.
محاضرة البدري قبل مباراة مصر وبتسوانا
وألقى حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، المحاضرة الفنية الأخيرة على لاعبيه منذ قليل ، وقبل التحرك إلى ستاد برج العرب الذى يستضيف ودية بتسوانا مساء اليوم.
وشهدت المحاضرة إعلان البدرى التشكيل الذى سيبدأ به المباراة الودية مساء اليوم، ويضم محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعبد الله جمعة ومحمود علاء واحمد حجازى واحمد فتحى فى الدفاع، ومحمد الننى وطارق حامد محورىّ ارتكاز، وأمامهما كل من تريزيجيه وعبد الله السعيد و حسين الشحات، وأحمد حسن كوكا وحيدا فى الهجوم.
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