شكرا لقرائتكم وفد الـ"الكاف" يشيد باستعدادات الغردقه لحفل الأفضل فى أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من جانبه اكد رجل الاعمال كامل ابوعلى الذى تستضيف مجموعته الحفل العالمى ، أنه سعيد باشاده الاتحاد الافريقى " كاف " خاصه وان الجهود المبذوله من اللجنه المنظمه والشراكه مه أجهزه الدوله التى تزلل كل الاجراءات فى ظل متابعه يوميه بينه وبين محافظ البحر الاحمر اللواء أحمد عبدالله ، تشير الى أن الحدث سيخرج عالمى بكل تأكيد .
أضاف أبو على أن تنظيم حفل بهذا الحجم يؤكد وجود مصر فى طليعه البلاد التى تحمل " الدوله " بكل مكوانتها من المكان و التاريخ والحاضر ، ومشيرا الى أن العمل يتم على نفس الصيغه التى كان الرئيس السيسى قد أعلنها حين حصلت مصر على ثقه القاره و نظمت المونديال الافريقى " كان 2019 " حيث أكد الرئيس أن التنظيم المصرى يجب أن يكون نسخه عالميه ، وليس شبيه للعالميه .
وفى ذات السياق وصول مكونات وفقرات الحفل قال أبو على " ما نعد به كمجموعة عمل هو حفل عالمى ، وأطمئن المصريين أن هناك مفأجات كبرى سواء فى الحفل ، أو الضيوف .. بالاضافه لان " مقدم " الحفل وفقراته سيكون المفاجأه الكبرى ، كونه نجمأ فوق العاده .
أنهى كامل أبو على تصريحاته لـ" الخليج 365" بتأكيده أن حفل جوائز الاتحاد الافريقى " كاف " الافضل أفريقيا .. سيكون حديث العالم أجمع أنشاء الله .
يذكر أن الفائزين بجائزه الافضل ، والتى كان يطلق عليه الكره الذهبيه حين أنطلقت فى العام 1970 من القرن الماضى يشمل الى جانب أفضل لاعب .. أيضا أفضل لاعب صاعد وأفضل ناد ، ومدرب وحارس مرمى وجمهور واتحاد .
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