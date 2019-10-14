شكرا لقرائتكم وفد الـ"الكاف" يشيد باستعدادات الغردقه لحفل الأفضل فى أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد وفد الاتحاد الافريقى لكرة القدم " كاف " بالاستعدادات الجاده لحفل الافضل فى افريقيا والمقرر أقامتها 7 يناير 2020 بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة ، حيث اكد المدير التنفيذى للاتحاد الافريقى ومدير التسويق وفريق العمل الذى يتابع التطورات لحين موعد الحفل الذى سينقل للعالم بحضور نجوم الكرة الافريقية و العالميه وضيوف الاتحاد الافريقى " كاف " من الاتحادات القاريه ، بالاضافه لرئيس الاتحاد الدولى " فيفا " بنفينتينو

من جانبه اكد رجل الاعمال كامل ابوعلى الذى تستضيف مجموعته الحفل العالمى ، أنه سعيد باشاده الاتحاد الافريقى " كاف " خاصه وان الجهود المبذوله من اللجنه المنظمه والشراكه مه أجهزه الدوله التى تزلل كل الاجراءات فى ظل متابعه يوميه بينه وبين محافظ البحر الاحمر اللواء أحمد عبدالله ، تشير الى أن الحدث سيخرج عالمى بكل تأكيد .

أضاف أبو على أن تنظيم حفل بهذا الحجم يؤكد وجود مصر فى طليعه البلاد التى تحمل " الدوله " بكل مكوانتها من المكان و التاريخ والحاضر ، ومشيرا الى أن العمل يتم على نفس الصيغه التى كان الرئيس السيسى قد أعلنها حين حصلت مصر على ثقه القاره و نظمت المونديال الافريقى " كان 2019 " حيث أكد الرئيس أن التنظيم المصرى يجب أن يكون نسخه عالميه ، وليس شبيه للعالميه .

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وفى ذات السياق وصول مكونات وفقرات الحفل قال أبو على " ما نعد به كمجموعة عمل هو حفل عالمى ، وأطمئن المصريين أن هناك مفأجات كبرى سواء فى الحفل ، أو الضيوف .. بالاضافه لان " مقدم " الحفل وفقراته سيكون المفاجأه الكبرى ، كونه نجمأ فوق العاده .

أنهى كامل أبو على تصريحاته لـ" الخليج 365" بتأكيده أن حفل جوائز الاتحاد الافريقى " كاف " الافضل أفريقيا .. سيكون حديث العالم أجمع أنشاء الله .

يذكر أن الفائزين بجائزه الافضل ، والتى كان يطلق عليه الكره الذهبيه حين أنطلقت فى العام 1970 من القرن الماضى يشمل الى جانب أفضل لاعب .. أيضا أفضل لاعب صاعد وأفضل ناد ، ومدرب وحارس مرمى وجمهور واتحاد .