شكرا لقرائتكم مصر وبتسوانا .. أحمد فتحى يعود لقيادة المنتخب بعد غياب 476... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مصر وبتسوانا



يظهر أحمد فتحى قائد منتخب مصر اليوم امام بتسوانا وستقام المباراه على ستاد برج العرب، ضمن برنامج الاعداد للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

وجاء ظهور أحمد فتحى بعد غياب 476 يوما بعدما خاض اخر لقاء له امام منتخب السعودية بكأس العالم بروسيا والتى انتهت بفوز السعودية بهدفين مقابل هدف احرزه محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى.

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تشكيل الفراعنة في مباراة مصر وبتسوانا

وأعلن حسام البدرى تشكيل منتخب مصر وجاء على النحو التالى :

محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعبد الله جمعة ومحمود علاء واحمد حجازى واحمد فتحى فى الدفاع، ومحمد الننى وطارق حامد محورىّ ارتكاز، وأمامهما كل من تريزيجيه وعبد الله السعيد و حسين الشحات، وأحمد حسن كوكا وحيدا فى الهجوم.