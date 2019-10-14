شكرا لقرائتكم محمد حسن يواصل البرنامج العلاجي والتأهيلي بالزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل محمد حسن لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له تحت اشراف الجهاز الطبي بالفريق، وذلك من أجل التعافي من الاصابة التي يعاني منها بالركبة. وأدي حسن جلسة علاجية وبعض التدريبات التأهيلية بجمانيزيوم النادي .

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