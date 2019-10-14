تعرف على تشكيل مباراة مصر وبتسوانا...

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جدة - عمرو شويل مصر وبتسواناأعلن حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، التشكيل الذى سيخوض به المباراة الودية بعد قليل أمام بتسوانا على ستاد برج العرب، ضمن برنامج الاعداد للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون.
وضم التشكيل كل من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعبد الله جمعة ومحمود علاء واحمد حجازى واحمد فتحى فى الدفاع، ومحمد الننى وطارق حامد محورىّ ارتكاز، وأمامهما كل من تريزيجيه وعبد الله السعيد و حسين الشحات، وأحمد حسن كوكا وحيدا فى الهجوم.
وتاريخياً يحمل هذا اللقاء الرقم 6 في سجل مواجهات المنتخبين التي بدأت قبل ستة عشر عاماً وشهدت تفوق واضح للمنتخب الوطني بفوزه في 3 لقاءات وتعادله مرتين وتسجيله 6 أهداف مقابل هدف وحيد في شباكه.
تاريخ مواجهات مصر وبتسواناوجاءت نتائج المنتخبين على النحو التالي:
- 7 أكتوبر 2006: تعادلا (0 – 0) في تصفيات أمم أفريقيا 2008.
- 13 أكتوبر 2006: فازت مصر (1 – 0) بتوقيع محمد فضل في تصفيات كان 2008 أيضاً.
- 4 يونيو 2013: تعادلا (1 – 1) في لقاء ودي وأحرز أحمد حجازي هدف مصر.
- 10 أكتوبر 2014: فاز منتخب مصر خارج أرضه (2 – 0) بتوقيع محمد النني ومحمد صلاح في تصفيات أمم افريقيا 2014.
- 15 أكتوبر 2014: كرر منتخب مصر تفوقه (2 – 0) أيضاً على أرضه بتوقيع عمرو جمال ومحمد صلاح.
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