شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يشاركون في فقرة تدريبات استشفائية استعدادا للقاء الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء ذلك تحت قيادة الاسباني رودريجيز مدرب الأحمال بالفريق، من اجل التغلب علي الارهاق وتجهيز هذه المجموعة بشكل قوي للفترة المقبلة.
كما حرص الجهاز الفنى على تخصيص فقرة تأهيلية لجميع اللاعبين عبارة عن سباق سرعات، اعقبتها تأهيلية بالكرة من لمسة واحدة حيث تم تقسيم اللاعبين لمجموعات، وذلك تحت قيادة دوسان وعصام مرعي عضوى الجهاز المعاون، ويهدف الجهاز الفنى للوصول باللاعبين إلي اعلى معدل تأهيلي وبدنى، استعدادا للفترة المقبلة.
وواصل محمد حسن لاعب وسط الفريق البرنامج العلاجي والتأهيلي الذى يخضع له تحت اشراف الجهاز الطبي بالفريق، وذلك من أجل التعافي من الاصابة التي يعاني منها بالركبة، حيث أدي اللاعب جلسة علاجية وبعض التدريبات التأهيلية بجمانيزيوم النادى.
أدى محمود عبد الرازق شيكابالا تدريبات تأهيلية بجمانيزيوم النادي، وفقا للبرنامج الذى حدد له لتجهيزه للفترة المقبلة، فى ظل معاناته من اصابة عضلية.
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