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عبد الله جمعة يسجل الظهور الأول في مباراة مصر وبتسوانا...

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جدة - عمرو شويل مصر وبتسوانا

يسجل عبدالله جمعة لاعب منتخب مصر الظهور الأول اليوم امام بتسوانا وستقام المباراه على ستاد برج العرب، ضمن برنامج الاعداد للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

ويعد ظهور عبد الله جمعة لاعب الزمالك الأول له مع المنتخب الأول وكان عبد الله لم ينضم لصفوف المنتخب خلال الفترة السابقة بعد التألق مع القلعة البيضاء.

 

 

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تشكيل الفراعنة في مباراة مصر وبتسوانا

 

محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعبد الله جمعة ومحمود علاء واحمد حجازى واحمد فتحى فى الدفاع، ومحمد الننى وطارق حامد محورىّ ارتكاز، وأمامهما كل من تريزيجيه وعبد الله السعيد و حسين الشحات، وأحمد حسن كوكا وحيدا فى الهجوم.

 

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