شكرا لقرائتكم مدخل ومخرج خاص للاعبى منتخب مصر فى فندق الإقامة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص مسئولو منتخب مصر مدخل ومخرج خاص للاعبى المنتخب فى فندق الإقامة، أثناء توجههم إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية لخوض المباراة الودية أمام بوتسوانا فى السابعة مساء اليوم ، وذلك بهدف عدم اختلاط لاعبى الفراعنة بالنزلاء فى الفندق، بعدما بدأ بعض الأفراد فى التجمع داخل بهو الفندق لإلتقاط الصور التذكارية مع اللاعبين.

يحمل هذا اللقاء الرقم 6 في سجل مواجهات المنتخبين التي بدأت قبل ستة عشر عاماً وشهدت تفوق واضح للمنتخب الوطني بفوزه في 3 لقاءات وتعادله مرتين وتسجيله 6 أهداف مقابل هدف وحيد في شباكه.

وجاءت نتائج المنتخبين على النحو التالي:

- 7 أكتوبر 2006: تعادلا (0 – 0) في تصفيات أمم أفريقيا 2008.

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- 13 أكتوبر 2006: فازت مصر (1 – 0) بتوقيع محمد فضل في تصفيات كان 2008 أيضاً.

- 4 يونيو 2013: تعادلا (1 – 1) في لقاء ودي وأحرز أحمد حجازي هدف مصر.

- 10 أكتوبر 2014: فاز منتخب مصر خارج أرضه (2 – 0) بتوقيع محمد النني ومحمد صلاح في تصفيات أمم افريقيا 2014.

- 15 أكتوبر 2014: كرر منتخب مصر تفوقه (2 – 0) أيضاً على أرضه بتوقيع عمرو جمال ومحمد صلاح.