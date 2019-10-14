شكرا لقرائتكم شيكابالا يودى تدريبات تأهيلية بجمانيزيوم نادي الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الاول لكرة القدم تدريبات تأهيلية بجمانيزيوم النادي وذلك علي هامش تدريبات الفريق المقامة حاليا بملعب النادي. يأتي ذلك وفقا لبرنامج موضوع لشيكابالا لتجهيزه للفترة المقبلة ، وذلك في ظل معاناته من اصابة عضلية. ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي مساء السبت المقبل في الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيكابالا يودى تدريبات تأهيلية بجمانيزيوم نادي الزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.