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شكرا لقرائتكم تعرف على أزمة خطابات اتحاد المصارعة مع اللجنة الأولمبية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت بدايات الأزمة بفتح باب التقدم بأوراق الترشح لمنصب السكرتير العام للاتحاد، لتولى المنصب خلفا لأشرف حافظ الذى تقدم باستقالته، فيما تقدم بأوراق الترشح كل من هشام أحمد عبد القادر، ومحمود السيد عطية، بالإضافة إلى نبيل حسنى الشوربجى، إلا أن رئيس الاتحاد رفض قبول أوراق الأخير لتقدمه بالأوراق بعد غلق باب الترشح، فقام أعضاء مجلس الإدارة بمخاطبة اللجنة الأوليمبية للبت فى الأمر، فتم إرسال خطاب من الشئون القانونية بالأولمبية يفيد بصحة موقف الشوربجى من الترشح، وفى نفس اليوم وصل خطاب من الأولمبية أيضا بعدم الاعتداد بالخطاب الأول، مما أثار حالة من التشتت و التخبط، والتساؤلات عن أسباب إرسال الخطاب الثانى .
ومازال موقف الشوربجى غامض بسبب خطابات الأولمبية حيث أن الخطاب الأول يفيد بترشحه و الثانى عدم الترشح .
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