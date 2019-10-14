شكرا لقرائتكم حسام البدري يلقى محاضرة فنية قبل مواجهة مصر وبتسوانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، من محاضرته الفنية الأخيرة على لاعبيه منذ قليل ، وقبل التحرك إلى ستاد برج العرب الذى يستضيف ودية بتسوانا مساء اليوم.

وشهدت المحاضرة إعلان البدرى التشكيل الذى سيبدأ به المباراة الودية مساء اليوم، ويضم محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعبد الله جمعة ومحمود علاء واحمد حجازى واحمد فتحى فى الدفاع، ومحمد الننى وطارق حامد محورىّ ارتكاز، وأمامهما كل من تريزيجيه وعبد الله السعيد و حسين الشحات، وأحمد حسن كوكا وحيدا فى الهجوم.

وتاريخياً يحمل هذا اللقاء الرقم 6 في سجل مواجهات المنتخبين التي بدأت قبل ستة عشر عاماً وشهدت تفوق واضح للمنتخب الوطني بفوزه في 3 لقاءات وتعادله مرتين وتسجيله 6 أهداف مقابل هدف وحيد في شباكه.

وجاءت نتائج المنتخبين على النحو التالي:

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- 7 أكتوبر 2006: تعادلا (0 – 0) في تصفيات أمم أفريقيا 2008.

- 13 أكتوبر 2006: فازت مصر (1 – 0) بتوقيع محمد فضل في تصفيات كان 2008 أيضاً.

- 4 يونيو 2013: تعادلا (1 – 1) في لقاء ودي وأحرز أحمد حجازي هدف مصر.

- 10 أكتوبر 2014: فاز منتخب مصر خارج أرضه (2 – 0) بتوقيع محمد النني ومحمد صلاح في تصفيات أمم افريقيا 2014.

- 15 أكتوبر 2014: كرر منتخب مصر تفوقه (2 – 0) أيضاً على أرضه بتوقيع عمرو جمال ومحمد صلاح.