شكرا لقرائتكم ثنائى الزمالك النقاز وساسي يصلان القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء عدم مشاركة ساسي بالمران اليوم خوفا من تعرضه للاجهاد، علي أن ينتظم بشكل طبيعي بالتدريبات المقبلة.
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