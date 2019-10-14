شكرا لقرائتكم ثنائى الزمالك النقاز وساسي يصلان القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل للقاهرة اليوم الثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي لاعبا الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك عقب مشاركتهما مع منتخب بلادهما في الأجندة الدولية.

وانتظم النقاز في التدريبات الجماعية المقامه حاليا بملعب النادي، بينما حصل ساسي علي راحة من تدريب اليوم بإذن من الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو، بعد مشاركته بلقاء تونس الاخير.

وجاء عدم مشاركة ساسي بالمران اليوم خوفا من تعرضه للاجهاد، علي أن ينتظم بشكل طبيعي بالتدريبات المقبلة.