شكرا لقرائتكم مصر وبتسوانا .. ميتشو يتابع لاعبى الزمالك في برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتواجد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك في ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، لمشاهدة مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا الودية المقررة اقامتها مساء اليوم.

ويحرص ميتشو على متابعة للاعبي الزمالك المنضمين للمنتخب قبل القمة المرتقبة مساء السبت المقبل مع الغريم التقليدي النادى الأهلى ضمن الجولة الرابعة في منافسات بطولة الدوري المماتزا المحلي.

كما تواجد الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك فى استاد القاهرة لمتابعة مباراة منتخب مصر الاوليمبي وجنوب افريقيا الودية التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف احرزه رمضان صبحي فى التجربة الودية الأخيرة للمنتخب الاولمبى قبل خوض غمار بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المقرر إقامتها اوائل نوفمبر بالقاهرة .

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