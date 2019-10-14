شكرا لقرائتكم اتحاد الريشة تكشف عن مشاركة 31 دولة فى بطولة مصر الدولية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت 31 دولة على المشاركة في البطولة بواقع 126 لاعبًا ولاعبة، وتشارك مصر بـ47 لاعبًا ولاعبة فيما يمثل باقي اللاعبين الـ30 دولة الأخرى.
ومن المقرر أن يشارك في البطولة كلًا من "البرتغال - أذربيجان - النمسا - الهند - مالطا - اسكتلندا - ايرلندا - بيرو - مينمار - جنوب إفريقيا - نيجيريا - المغرب - موريشيوس - مالديف - بولندا - التشيك - أندونيسيا - السعودية - الجزائر - تايلاند - ايطاليا - سريلانكا - ويلز - الكونغو الديمقراطية - أستراليا - المكسيك - منغوليا - بلجيكا - الأردن - انجلترا، إضافة إلى مصر البلد المنظم".
وأكد هشام التهامي رئيس اتحاد الريشة الطائرة أن مصر بدأت في التجهيز الجاد للبطولة مشيرًا إلى أنها ستشهد منافسة قوية بين الدول المشاركة للسعي بالفوز بنقاطها الدولية حيث أن البطولة أدرجت على أجندة الاتحاد الدولي للعبة، وستساعد اللاعبين في الارتقاء بالتصنيف العالمي استعدادا للأولمبياد المقبلة.
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