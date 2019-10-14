شكرا لقرائتكم زيزو الزمالك يطير إلى ألمانيا لإجراء جراحة الصليبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتم محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط فريق الزمالك، إجراءات الحصول على تأشيرة السفر إلى ألمانيا من أجل إجراء جراحة الرباط الصليبى التى تعرض لها مؤخرًا خلال مشاركته أمام مصر المقاصة فى الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز، والذى انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد أحرزه مصطفى محمد.

ويخوض محمود عبد العزيز برنامج التأهيل خلال تواجده فى المنزل بالوقت الحالى، ولحين استخراج تأشيرة السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الصليبى خوفًا من تفاقم الإصابة. Advertisements

وتواجد محمود عبد العزيز فى السفارة الألمانية أمس الأحد، ونجح اللاعب فى إنهاء كافة إجراءت الحصول على تأشيرة السفر، ومن المنتظر أن يحصل على تلك التأشيرة خلال الأيام القليلة المقبلة ومن ثم تحديد موعد السفر.

وكان جهاز الزمالك قد أكد أن زيزو سيغيب لمدة تتراوح ما بين 4 أشهر إلى 5 أشهر، حيث سيخضع لتلك العملية فى ألمانيا ثم يعود لمصر ويخوض عمليات تأهيله هناك.